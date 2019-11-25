2019-11-25T15:59:08+03:00
Происшествия

В тесноте и в обиде: женщина, жившая в гараже со своим мужчиной, зарезала его

В Рыбинском ГСК «Волга» произошло убийство
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: СУ СК РФ по Ярославской областиФото: СУ СК РФ по Ярославской области
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В Рыбинске задержали женщину, которая зарезала своего сожителя. Убийство произошло в гараже в ГСК «Волга», где и проживала пара.

Ему было 49 лет. Ей – на десять меньше. Свое скромное жилище они оборудовали под свои потребности: поставили кровать, микроволновку, кое-где даже попробовали наклеить плитку, одну из стен утеплили ковровым покрытием.

Был у них и общий интерес – алкоголь. Как раз он и толкнул женщину на преступление. 24 ноября во время пьяной бытовой ссоры она схватила нож и несколько раз ударила мужчину в грудь. Он скончался на месте. Когда женщина протрезвела, она сама сдалась полиции.

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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