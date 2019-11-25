В Ярославле в Пенсионном фонде пройдет прием граждан

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-25T15:41:10+03:00

Там можно будет задать все вопросы по пенсии

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Какая пенсия будет назначена? Что делать, если не согласен с начислениями? Как использовать материнский капитал? Эти и многие другие вопросы можно будет напрямую задать специалистам. День приема граждан руководством Управления пенсионного фонда России в Ярославле состоится 28 ноября.

Все вопросы, которые входят в компетенцию Пенсионного фонда, можно будет задать начальнику управления Галине Ивановне Новиковой. Прием пройдет с 8.00 до 17.00 по адресу: г.Ярославль, ул.Большая Федоровская, д. 19 2 этаж, кабинет 2.32

ИСТОЧНИК KP.RU