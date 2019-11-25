2019-11-25T14:30:34+03:00
Общество

Ярославская область получит 25 новых школьных автобусов

Ученики из отдаленных районов смогут безопасно добираться до школ
Екатерина РЯБЦЕВА
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Автобусы покупают на средства федерального и местного бюджетовАвтобусы покупают на средства федерального и местного бюджетовФото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Дмитрий Миронов пообещал, что до конца года в области появятся 25 новых школьных автобусов: 3 автомобиля «ГАЗ» на 11 посадочных мест и 22 «Газели NEXT» для 15 пассажиров.

За этот год в области уже появилось 5 «ПАЗов» на 22 места. На них из регионального бюджета потратили почти 10 миллионов рублей.

Новые транспортные средства будут работать для учеников Волжской средней общеобразовательной школы Некоузского района, Берендеевской средней школы городского округа Переславль-Залесский, Покровской и Назаровской школ Рыбинского района и Туношенской средней школы имени Героя России А.А. Селезнева Ярославского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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