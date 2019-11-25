2019-11-25T13:56:21+03:00
Происшествия

В Рыбинске пенсионерка отдала мошенникам 58 тысяч

Такова стоимость доверчивости и «компенсации за БАДы»
Роман РЫЖИКОВ
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Старушку развели по телефонуСтарушку развели по телефонуФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Еще одну бабушку в Ярославской области обманули мошенники. Пенсионерка из Рыбинска сама перевела жуликам 58 тысяч рублей. Незнакомый мужчина позвонил доверчивой местной жительнице и предложил компенсацию за ранее приобретенные БАДы. 81-летняя старушка поверила и лишилась денег.

- Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - говорят в полиции. - Проводятся оперативные следственные мероприятия, устанавливаются лица причастные к совершению данного преступления.

Пожалуйста, пообщайтесь со своими пожилыми близкими, предупредите их об опасности пострадать от действий злоумышленников. Полиция напоминает: никогда не переводите, не передавайте денежные средства незнакомым лица, какие бы предлоги они не называли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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