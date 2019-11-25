В Ярославле четыре автобусных маршрута заменят новыми

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-25T13:11:13+03:00

Изменения в движении автобусов произойдут до нового года. Фото: Мэрия Ярославля

Изменить размер текста: A A

Сегодня на общегородском совещании в мэрии начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский сообщил об изменениях в движении автобусов, которые произойдут до нового года.

Автобусы №41, 42, 49б и 18М будут отменены, вместо них запустят три новых маршрута. По словам Волканевского, сделано это, в том числе, и по просьбам горожан.

Вместо автобуса №41 «Богоявленская площадь – пос.Прибрежный» и №49 «Ярославская – вокзал Ярославль Главный» запустят автобус от поселка Прибрежного до вокзала Ярославль Главный, который будет ходить через Которосльную набережную.

- Таким образом ликвидируются два дублирующих маршрутов, но сохранится маршрут от Прибрежного до центра города с заездом на набережную, - пояснил Волканевский.

Новый маршрут от 15 МКР до поселка Куйбышева заменит существующий автобус №42. Путь будет построен из 15 МКР Дзержинского района до поселка с заездом на Ленинградский проспект. Помимо этого сократится интервал движения автобусов №9 и для лучшей транспортной доступности запустят машины большей вместимости.

На основании обращений граждан еще один автобус будет ходить от Богоявленской площади до фабрики Красный Перевал через проспект Октября, Ленинградский проспект и улицу Бабича.

- Все изменения внесены в документы. За 10 дней вся информация об изменениях будет доведена до ярославцев, - сказал начальник управления.

И отметил, что в этом году парк пополнился 62 новыми автобусами,в том числе большой вместимости. 10 автобусов малой вместимости будут ходить в непиковые часы.

ИСТОЧНИК KP.RU