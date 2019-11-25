В Ярославле сосед снес дачу соседа, построенную на месте дома купца Ерыкалова

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-25T12:47:41+03:00

Расходы за все работы также лягут на плечи должника. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Приставы несколько раз предупреждали хозяина строения, что это нужно сделать, но он не слушал

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Ярославец, по решению суда, в течение месяца должен был снести свою незаконно построенную дачу, но не делал этого.

- Должник возвел бетонную постройку на месте старинного деревянного дома купца Ерыкалова, «прихватив» при этом значительную часть чужого земельного участка и дороги. Судебный пристав предупредил мужчину о возбуждении исполнительного производства, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Предупреждение ярославец проигнорировал, за что с него постановили взыскать 5 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора. Так как сносить постройку площадью свыше 2300 кв.метров гражданин в добровольном порядке отказывался, приставы регулярно привлекали его к административной ответственности.

Мужчина проиграл дело о приостановлении исполнительного производства, проиграл и в кассационном суде, и получил отказ в апелляционной жалобе. Но все равно решение суда не исполнил.

Тогда за дело взялся его сосед, который являлся взыскателем. Он нанял бригаду для снова постройки. Расходы за все работы также лягут на плечи должника. Под контролем судебных приставов незаконно построенная дача была снесена.

ИСТОЧНИК KP.RU