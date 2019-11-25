В Ярославской области изъяли еще одни поддельные права
Молодой парень купил их в Москве
Молодой человек приобрел водительское удостоверение у незнакомцаФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Переславском районе сотрудники ГИБДД остановили еще одного водителя с поддельными правами. 23-летний парень предъявил документы, которые насторожили инспекторов. Когда выяснилось, что права не изготовлены на государственном предприятии, парень сознался, что купил их в Москве у незнакомца.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Преступникам грозит крупный штраф, исправительные работы или полгода ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU