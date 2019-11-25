2019-11-25T12:10:26+03:00
Общество

Ямы-убийцы. Общественники не оценили ямочный ремонт в Ярославле

По их мнению, на региональном уровне этот вид работ организован лучше
Полина Вачнадзе
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Надо ремонтировать не картами, а убирать все ямы-убийцыНадо ремонтировать не картами, а убирать все ямы-убийцыФото: Мария ЛЕНЦ
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Председатель общественного совета при ДГХ мэрии города Лев Размолодин выступил сегодня на общегородском совещании.

- В начале года была ошибка с проектно-сметной документацией, в итоге ее задержали на два месяца, дороги начали ремонтировать позже. Если сравнивать работы в Ярославле и в Ярославской области, то они отличаются. По области все делается более организованно, проектно-сметная документация там выше по качеству и подход несколько иной. Нужно, чтобы Ярославль был примерно в этом же тренде. Надо ремонтировать не картами, а убирать все ямы-убийцы, - сказал Размолодин.

При этом он отметил, что программа ремонта-2019 хоть и выполнена, но это стоило властям и общественности немало сил, подрядчиков приходилось заставлять сдавать дороги в срок.

- Да, работы выполнены, но не по тем технологиям, по которым бы хотелось. Все помнят, сколько было нареканий, - отметил председатель общественного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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