Ямы-убийцы. Общественники не оценили ямочный ремонт в Ярославле
Председатель общественного совета при ДГХ мэрии города Лев Размолодин выступил сегодня на общегородском совещании.
- В начале года была ошибка с проектно-сметной документацией, в итоге ее задержали на два месяца, дороги начали ремонтировать позже. Если сравнивать работы в Ярославле и в Ярославской области, то они отличаются. По области все делается более организованно, проектно-сметная документация там выше по качеству и подход несколько иной. Нужно, чтобы Ярославль был примерно в этом же тренде. Надо ремонтировать не картами, а убирать все ямы-убийцы, - сказал Размолодин.
При этом он отметил, что программа ремонта-2019 хоть и выполнена, но это стоило властям и общественности немало сил, подрядчиков приходилось заставлять сдавать дороги в срок.
- Да, работы выполнены, но не по тем технологиям, по которым бы хотелось. Все помнят, сколько было нареканий, - отметил председатель общественного совета.
ИСТОЧНИК KP.RU