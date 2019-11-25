У главы Ярославского региона появился новый пресс-секретарь
Ирина Горюнова окончила филологический факультет и ранее работала журналистом
С 2010 по 2014 год Ирина являлась спецкорром РИА «Новостей"Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:
Губернатор области Дмитрий Миронов назначил на должность своего пресс-секретаря Ирину Горюнову. Ранее она работала начальником отдела по связям с общественностью Рособрнадзора. С 2010 по 2014 год являлась спецкорром РИА «Новостей».
Новый пресс-секретарь главы региона окончила филфак Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского.
– Уверена, что компетентность коллектива и профессионализм ярославских журналистов помогут наполнить информационное поле открытой и оперативной повесткой, – обратилась Ирина к коллегам.
ИСТОЧНИК KP.RU