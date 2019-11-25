Под Ярославлем столкнулось три иномарки: пять человек попали в больницу

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-25T11:14:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 ноября, около 16 часов на трассе «Холмогоры» в Переславском районе столкнулись три машины – «Лексус», «Сузуки» и «Мицубиши». Авария случилось не в населенном пункте и на том участке дороги, где не было освещения.

За рулем «Лексуса» находилась 50-летняя женщина. Она попала в реанимацию. Также скорая помощь забрала в больницу пассажиров иномарки – 17-летнего и 18-летнего подростков. 24-летняя пассажирка «Лексуса» получила небольшие травмы и нуждается в амбулаторном лечении.

53-летний водитель «Мицубиши» и его 29-летний пассажир тоже госпитализированы.

На месте работали сотрудники ГИБДД, врачи скорой помощи и спасатели.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU