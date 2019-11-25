2019-11-25T11:13:05+03:00
Общество

Деревня Ярославской области заняла четвертое место в конкурсе на самое веселое название

За него проголосовало чуть более 10 тысяч человек
Полина Вачнадзе
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ФОТО: сервис путешествий Tutu.ruФОТО: сервис путешествий Tutu.ru
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В лидеры вырвался населенный пункт Мутный Материк из Республики Коми. Это название развеселило 28 429 человек или 24,7% проголосовавших, сообщает сервис путешествий Tutu.ru. На втором месте по веселости – Хохотуй, что находится в Забайкальском крае. От лидера рейтинга он отстал всего лишь на 2 тысячи человек. Бронза – у Морозилки Архангельской области. Здесь отрыв уже существенный: Морозилка пришлась по душе 11 769 россиянам. На а ярославское Бухалово занимает почетное четвертое место. Название порадовало 8,7% проголосовавших, а это 10 235 человек.

Меньше остальных развеселило жителей страны Палево Сахалинской области – за него всего 3169 голосов.

За выход в финал боролось 100 населенных пунктов России. Победитель, теперь то мы знаем, что это Мутный Материк, получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием – 2019». Кстати, в прошлом году россияне самым веселым признали название деревни Чуваки Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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