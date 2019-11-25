В Пожаре на проспекте Ленина пострадали двое. Подробности ЧП
Ночью с воскресенья на понедельник на проспекте Ленина в Ярославле случился пожар. Сигнал о возгорании в доме № 4 поступил на пульт МЧС в 23:45. На место немедленно выехали семь пожарных машин. С огнем боролись 17 человек.
- Люди выходили из подъезда, все сильно кашляли, - рассказала Полина Зайцева. – Многие держали на руках домашних животных.
Огонь возник в одной из комнат на втором этаже. Чтобы проникнуть туда, пожарным пришлось разбивать окно. По предварительной информации, пострадали двое мужчин 35 и 39 лет. Спасатели сообщили об их госпитализации.
Уже в 00:30 была объявлена ликвидация. Огонь повредил комнату на площади 10 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.
Пожар на проспекте Ленина в Ярославле.Полина ЗАЙЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU