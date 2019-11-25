2019-11-25T09:47:26+03:00
Происшествия

Ярославская бабушка заплатила мошеннику за фантомные ремонтные работы

А потом поняла, что случилось, и обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенник уже был судим ранееМошенник уже был судим ранееФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительница Ленинского района впустила к себе домой подозрительного мужчину. Он представился сотрудником энергетической компании и предложил 88-летней бабушке отремонтировать электросчетчик. Доверчивая старушка согласилась.

Свет в квартире погас, и, якобы, начались работы. После этого мошенник попросил 2600 рублей.

Прошло немного времени, и ярославна все-таки решила обратиться в полицию.

– В ходе проведенной проверки установлено, что молодой человек не оказывал никаких услуг по ремонту электрооборудования, – прокомментировали в ведомстве.

31-летний подозреваемый уже был судим ранее. Он во всем сознался.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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