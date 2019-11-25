Ярославская бабушка заплатила мошеннику за фантомные ремонтные работы
Жительница Ленинского района впустила к себе домой подозрительного мужчину. Он представился сотрудником энергетической компании и предложил 88-летней бабушке отремонтировать электросчетчик. Доверчивая старушка согласилась.
Свет в квартире погас, и, якобы, начались работы. После этого мошенник попросил 2600 рублей.
Прошло немного времени, и ярославна все-таки решила обратиться в полицию.
– В ходе проведенной проверки установлено, что молодой человек не оказывал никаких услуг по ремонту электрооборудования, – прокомментировали в ведомстве.
31-летний подозреваемый уже был судим ранее. Он во всем сознался.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU