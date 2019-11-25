Люди кашляя выходили из дома: в центре Ярославля произошел крупный пожар

СЕГОДНЯ 00:49 2019-11-25T00:49:41+03:00

С помощью лестницы спасатели добрались до окна и разбили его. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле в жилом доме №4 по улице Ленина ночью с 24 на 25 ноября произошел крупный пожар. Очагом возгорания стала квартира на втором этаже здания. К месту ЧП прибыло большое количество единиц пожарной спецтехники, кареты скорой и реанимация.

Спасатели эвакуировали жильцов подъезда. Люди кашляя выходили с домашними животными на руках. К очагу возгорания пожарным пришлось пробираться с улицы. С помощью лестницы спасатели добрались до окна и разбили его.

Информации о пострадавших, а также возможных причинах возгорания пока не поступало. «КП-Ярославль» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU