Люди кашляя выходили из дома: в центре Ярославля произошел крупный пожар
В Ярославле в жилом доме №4 по улице Ленина ночью с 24 на 25 ноября произошел крупный пожар. Очагом возгорания стала квартира на втором этаже здания. К месту ЧП прибыло большое количество единиц пожарной спецтехники, кареты скорой и реанимация.
Спасатели эвакуировали жильцов подъезда. Люди кашляя выходили с домашними животными на руках. К очагу возгорания пожарным пришлось пробираться с улицы. С помощью лестницы спасатели добрались до окна и разбили его.
Информации о пострадавших, а также возможных причинах возгорания пока не поступало. «КП-Ярославль» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU