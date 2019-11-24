2019-11-24T22:52:54+03:00
Общество

Жареных гвоздей не хочешь? Ярославец купил фитнес-хлеб с саморезом внутри

Булка оказалась не по зубам
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Максим Диканенко/facebook.comФото: Максим Диканенко/facebook.com
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Ярославец Максим Диканенко купил себе фитнес-хлеб, но он оказался ему не по зубам. Мужчина обнаружил в булке саморез. Повезло, что на металлический сюрприз он наткнулся во время нарезки, а не пережевывая кусок.

- Пока не буду делать выводов, вариантов полно, от случайности до умысла, - говорит мужчина- Но предупредите близких.

Судя по всему, речь идет о небольшой пекарне, поэтому выяснить, кто виноват в инциденте, будет несложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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