«Локомотив» докатил до Хельсинки и на буллитах обыграл «джокеров»

24 Нояб. 22:26 2019-11-24T22:26:48+03:00

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Перелет нашего «бронепоезда» из сочинских субтропиков на родину Санта Клауса, видимо, расхолаживающе подействовал на команду Майка Пелино которая в первом периоде как бы долго запрягала. Не было того мощного напора и прессинга, которыми ярославцы начинали свое последние игры. Более того. Как раз финские «джокеры» в это время копировали прессинг ярославцев. Не раз в первой 20-минутке «джокеры» буквально запирали «бронепоезд» на запасных путях у ворот Ильи Коновалова и подолгу терзали нашу оборону. И дотерзали. На 8-й минуте Даниил Апальков удалился за неудачное движение клюшкой, которое расценили подножкой. Финны довольно быстро реализовали «лишнего», раскатав нашу оборону переводом шайбы с края на край и точным броском.

Однако гол вызвал внезапное пробуждение «бронепоезда», который стал прибавлять в скорости и в борьбе. Минуты за две до перерыва Никола Коваленко на высокой скорости проскочил вдоль борта за ворота финнов, откуда попытался пробросит шайбу на «пятак». Удивительным образом Николай углядел застывшую под вратарем шайбу и подтолкнул ее в цель – 1:1. Еще более удачно Коваленко действовал в середине второго периоде, когда уже прессинг ярославцев набрал привычный напор. Денис Алексеев выцарапал шайбу в чужой зоне, а Николая предоставился шанс бросать без помех. Впрочем, одна помеха в лице вратаря была, но бросок был неберущийся – 2:1! Оставалось удерживать победный счет. Тем более получили прекрасный шанс увеличить отрыв в счете, когда почти два минуты играли против троих финнов. Однако никаких угроз воротам финнов не смогли создать. Такое обычно наказывается ответом соперников, что и произошло на 46 минуте – 2:2. И вот эта неудача сильно подстегнула нашу команду. До конца периоде «бронепоезд» дважды подолгу оставался втроем против пятерых, но наша «броня» была несокрушима. Бесподобно действовал в «рамке» в эти минуты наш кипер Коновалов, вызывая у соперников дрожь в руках и в коленках. Его так и не смогли пробить. «Броня» крепка, а наши парни быстры! Дошло дело до овертайма, где счет не изменился. Правда, на последней минуте Магнус Пяярви и Алексеев не реализовали выход «два в ноль».

Пришлось бить буллиты, первый из которых четко пробил Коваленко, заработав своего рода тет-трик. Но один бросок удался и финнам. Все решалось последним броском нашего капитана Стефана Кронвалла, который безукоризненно поставил победную точку в матче После этой победы «Локомотив» опережает «джокеров» в таблице, заняв 7-е место.

«Йокерит» - «Локомотив» - 2:3 Б (1:1;0:1;1:0;0:0; Б 0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU