2019-11-24T20:12:41+03:00
Общество

Старейшей жительнице Ярославля исполнилось 110 лет

Клавдия Михайловна родилась еще при царе и готова жить долго и счастливо
Роман РЫЖИКОВ
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Именинницу поздравили городские властиИменинницу поздравили городские властиФото: Мэрия Ярославля
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Клавдии Михайловне Гадючкиной из Ярославля 110 лет. Старейшая жительница города родилась еще при царе, своими глазами видела революцию и две мировые войны.

С юбилеем долгожительницу за мэра поздравила его заместитель по соцполитике Елена Новик и пожелала имениннице бодрости духа.

Клавдия Михайловна поблагодарила политиков, что не забыли и рассказала, что готова и дальше жить долго и счастливо ради любимых детей, внуков и правнуков, которые заботятся о ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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