В Ярославском парке утки примерзли к пруду и так и не дождались помощи
Прикормленные птицы не улетают и погибают
Фото: Ярославль LIFE/vk.com
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В парке Нефтяников в Ярославле утки вмерзли в заледеневший пруд. Ситуация повторяется уже не первый год. Птицы не улетают с наступлением холодов, потому что посетители постоянно их кормят, считают местные жители. Это приводит к гибели – обездвиженных уток клюют вороны. Не удалось избежать страшной участи и птице, фотографию которой с просьбой о помощи выложили в группе ЯрославльLive.
- Утром вороны остатки доедали. Только лапки изо льда торчат, - написал Дмитрий Шувалов.
ИСТОЧНИК KP.RU