2019-11-24T17:12:54+03:00
Общество

В Ярославском парке утки примерзли к пруду и так и не дождались помощи

Прикормленные птицы не улетают и погибают
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Ярославль LIFE/vk.comФото: Ярославль LIFE/vk.com
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В парке Нефтяников в Ярославле утки вмерзли в заледеневший пруд. Ситуация повторяется уже не первый год. Птицы не улетают с наступлением холодов, потому что посетители постоянно их кормят, считают местные жители. Это приводит к гибели – обездвиженных уток клюют вороны. Не удалось избежать страшной участи и птице, фотографию которой с просьбой о помощи выложили в группе ЯрославльLive.

- Утром вороны остатки доедали. Только лапки изо льда торчат, - написал Дмитрий Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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