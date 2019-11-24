В Рыбинске пропал молодой многодетный отец

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-24T15:05:57+03:00

Владимира Андреева ищут почти две недели

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29-летний отец троих детей Владимир Андреев вышел изсвоего дома в Рыбинске 12 ноября и исчез. 29-летний мужчина пропал, не предупредив близких. Его поиски продолжаются уже почти две недели. Исчезнувшего ищут близкие, волонтеры и полиция.

Мужчина худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темно-русые, глаза зеленого цвета. На шее татуировка в виде абстракции.

Был одет в черную куртку с серыми рукавами, черные брюки, кроссовки и шапку с белой надписью.

Если вы знаете, где он может находиться, или видели пропавшего после 12 ноября, обратитесь в полицию или позвоните волонтерам по номеру 8(800)7005452

ИСТОЧНИК KP.RU