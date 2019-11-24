В Рыбинске молодой парень может сесть в тюрьму из-за найденной банковской карты
Он расплачивался ей в магазинах
На рыбинца завели уголовное дело за мошенничествоФото: Роман РЫЖИКОВ
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25-летний парень в Рыбинске может сесть в тюрьму из-за найденной банковской карты. Он не устоял перед соблазном и начал расплачиваться ей направо и налево, а потом выбросил. Всего он набедокурил на пять тысяч рублей.
А вот растеряша обратилась в полицию. Местная жительница заметила, что вместе с пропажей карты стали пропадать и деньги. Правоохранители вычислили, кто распоряжается чужими средствами, и поймали его.
Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU