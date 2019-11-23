Крупная «вишенка» на прощальном торте футбольного года

23 Нояб. 21:47 2019-11-23T22:28:48+03:00

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Как-то получилось, что команде нашего «Михалыча» в этом годe довелось трижды сыграть с нашими соседями из Иваново. Первый раз из-за неготовности у них стадиона к играм ФНЛ. Второй – в Кубке России. А вот теперь чисто домашний матч «Шинник» провел дома, закрывая этим осеннюю часть сезона.

По игре с командой наших соседей, которую тренирует Денис Бояринцев, можно было бы сказать, что счет не отражает ни соотношения сил на поле, ни разницу соперников в классе. Хотелось бы, из уважения проделанной Бояринцевым работы, сказать, что «Текстильщик» не заслуживал такого разгрома, потому что второй тайм наши соседи повели очень даже лихо, чем заставили изрядно поволноваться «Михалыча» вместе с трибунами. Однако последствия первого тайма, в котором гости вымотались, отбиваясь от непрерывных атак парней «Михалыча», сказались на попытках отыграться.

Возможно, гости не заслуживали разгрома. Но уж команда «Михалыча» даже до перерыва имела право на победу с крупным счетом. Одних голевых моментов наши ребята создали столько, что их неудачи при завершениях рождали тревогу – как бы это всё не обернулось боком. Не забиваешь - забьют тебе.

По счастью, оборона «Шинника» и вратарь Дмитрий Яшин ляпов не допускали. Хоть и везло ивановским при острых моментах у их ворот, но рано или поздно и везение может закончиться. На 18-й минуте после очередного углового Эльдар Низамутдинов бил по уже пустым воротам, но с острого угла. Попал в перекладину.

19-я минута. Самодин решил сам завершить атаку. Бьет выше. 20-я. Снова Самодин, но вратарь спасает. 27-я. Дмитрий Самойлов не допрыгивает до мяча, чтобы подправить в пустой угол ворот. Но вот 37-я. Угловой. Мяч, посланный с угла Василием Алейниковым, Самодин кивком головы направляет в то место у штанги, где всегда располагается Низамутдинов. А там уже никого, и мяч от стойки скользит в ворота – 1:0.

Гол во многом оказался решающим, так как вынудил гостей после перерыва идти вперед большими силами. Давление было. Но наши защитники и Яшин были непробиваемы. Но у команды гостей появились свободные зоны, куда стали прорываться наши хавбеки. Защита гостей стала суетиться и ошибаться. Правда, наши часто в офсайд попадали. Был момент у Ивана Олейникова, но он поспешил с ударом, к тому же, несильным.

Зато выход на поле защитника Константина Щербакова оказался для гостей неприятным сюрпризом. Вместо защиты он появился в средней линии, значительно прибавив там остроты. Сначала Константин вынудил защитника сыграть рукой, пусть неумышленно, вблизи штрафной. Гости с трудом отбились.

Но на их беду новый навес от Щербакова, защитник уже в панике играет рукой в безобидной ситуации – пенальти. Его четко реализует Низамутдинов.

Это уже фактически нокаут. Зато ошибок стало больше. В конце концов, Олейников на 86 минуте подлавливает последнего защитника на ошибке и убегает «один в ноль». На табло – «3:0». Первая в сезоне крупная домашняя победа, как вишенка на праздничном торте. Причем, крупная. «Шинник» - «Текстильщик» (Иваново) – 3:0(1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU