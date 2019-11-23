В Ярославской области мужчина проник в чужой дом и украл из него газовый котёл

СЕГОДНЯ 19:09 2019-11-23T19:09:55+03:00

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В полицию Ростовского района Ярославской области обратилась 59-летняя местная жительница, из дома которой неизвестные похитили газовый котёл. Женщина рассказала, что для проникновения в дом злоумышленники сорвали с двери навесной замок.

- Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками полиции задержан 28-летний подозреваемый. Мужчина неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичных преступлений.

В момент задержания преступник тащил украденный котёл. По факту преступления заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU