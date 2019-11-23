Машину выбросило на тротуар: в центре Ярославля столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-23T17:04:02+03:00

После столкновения одну из иномарок развернуло и отбросило прямо на остановку. Фото: Роман РЫЖИКОВ

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В Ярославле 23 ноября на улице Ушинского, в районе 15 часов дня произошло крупное ДТП с участием иномарок «Ниссан Тиида» и «Опель». Авария случилась совсем рядом с пешеходным переходом и остановкой напротив Волковского театра.

- Звук от удара был очень громким, услышали даже те, кто сидел в помещениях ближайших кафе, - рассказывают очевидцы происшествия.

Удар был действительно сильным. После столкновения одну из иномарок развернуло и отбросило прямо на остановку. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU