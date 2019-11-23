Машину выбросило на тротуар: в центре Ярославля столкнулись две иномарки
В Ярославле 23 ноября на улице Ушинского, в районе 15 часов дня произошло крупное ДТП с участием иномарок «Ниссан Тиида» и «Опель». Авария случилась совсем рядом с пешеходным переходом и остановкой напротив Волковского театра.
- Звук от удара был очень громким, услышали даже те, кто сидел в помещениях ближайших кафе, - рассказывают очевидцы происшествия.
Удар был действительно сильным. После столкновения одну из иномарок развернуло и отбросило прямо на остановку. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU