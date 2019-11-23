«Проверим ваши деньги»: в Ярославле пенсионерка сама отдала сбережения мошенникам

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-23T15:28:04+03:00

Преступницы проникли в квартиру пенсионерки под предлогом проверки денег на подлинность. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Ярославля обратилась 81-летняя жительница Заволжского района города. Женщина рассказала, что две незнакомые женщины путём обмана завладели ее сбережениями.

- Преступницы проникли в квартиру пенсионерки под предлогом проверки денег на подлинность, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мошенницы украли у потерпевшей 79 тысяч рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Полиция напоминает: не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу и другие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU