«Проверим ваши деньги»: в Ярославле пенсионерка сама отдала сбережения мошенникам
В полицию Ярославля обратилась 81-летняя жительница Заволжского района города. Женщина рассказала, что две незнакомые женщины путём обмана завладели ее сбережениями.
- Преступницы проникли в квартиру пенсионерки под предлогом проверки денег на подлинность, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мошенницы украли у потерпевшей 79 тысяч рублей.
По факту случившегося заведено уголовное дело. Полиция напоминает: не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу и другие преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU