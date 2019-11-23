Пьяному ярославцу, избившему своего знакомого, грозит реальный срок

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-23T13:24:37+03:00

За совершение подобного преступления мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

У пострадавшего были диагностированы переломы лицевого скелета и ушибы головы

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Полиция Заволжского района Ярославля возбудила уголовное дело по факту избиения 42-летнего мужчины. Установлено, что 36-летний подозреваемый выпивал вместе со своим приятелем. Между мужчинами вспыхнул конфликт и подсудимый начал вести себя агрессивно.

- У пострадавшего были диагностированы переломы лицевого скелета, ушибы головы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За совершение подобного преступления мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU