Пьяному ярославцу, избившему своего знакомого, грозит реальный срок
У пострадавшего были диагностированы переломы лицевого скелета и ушибы головы
За совершение подобного преступления мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Полиция Заволжского района Ярославля возбудила уголовное дело по факту избиения 42-летнего мужчины. Установлено, что 36-летний подозреваемый выпивал вместе со своим приятелем. Между мужчинами вспыхнул конфликт и подсудимый начал вести себя агрессивно.
- У пострадавшего были диагностированы переломы лицевого скелета, ушибы головы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
За совершение подобного преступления мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU