Под Ярсолавлем мужчина выплатил 600-тысячный долг ради поездки заграницу

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-23T11:00:11+03:00

Мужчина длительное время не выплачивал кредитные взносы, в результате чего накопился 600-тысячный долг. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

После того, как долг был погашен, судебные приставы сняли запрет на выезд из страны

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Ярославское судебные приставы добились от должника из Даниловского района выплаты крупного долга. Мужчина длительное время не выплачивал кредитные взносы, в результате чего накопился 600-тысячный долг.

- Судебный пристав вынес в отношении должника постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы страны и уже спустя неделю должник явился в отдел судебных приставов, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Ограничение стало мотивацией для должника, ведь в ближайшее время он собирался уехать заграницу к родственникам. Мужчина погасил долг в полном объёме, после чего запрет на выезд был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU