Под Ярсолавлем мужчина выплатил 600-тысячный долг ради поездки заграницу
Ярославское судебные приставы добились от должника из Даниловского района выплаты крупного долга. Мужчина длительное время не выплачивал кредитные взносы, в результате чего накопился 600-тысячный долг.
- Судебный пристав вынес в отношении должника постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы страны и уже спустя неделю должник явился в отдел судебных приставов, - добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Ограничение стало мотивацией для должника, ведь в ближайшее время он собирался уехать заграницу к родственникам. Мужчина погасил долг в полном объёме, после чего запрет на выезд был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU