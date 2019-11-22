«Бронепоезд» отстрелялся в «Большом»

22 Нояб. 23:10 2019-11-22T23:18:05+03:00

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Хотя наш «бронепоезд» добрался до столицы Олимпиады-2014 не своим ходом, но сам визит из зимы в лето предвещал «теплый прием» со стороны хозяев. Дело в том, что «Сочи» сейчас подпирает снизу 8-ю пока позицию «Локомотива» в зоне плей-офф. А для владельцев сочинского клуба и Дворца спорта «Большой» участие в решающем этапе сезона КХЛ.

Не мудрено, что грянул серьезный бой, хотя команда Майка Пелино привычно начала игру активным прессингом. Однако было заметно, что ярославцы учли не лучший для себя опыт матча со «Спартаком», где увлекались атаками. В «Большом» уже были бдительнее. Но только до гола.

На 6-й минуте Стефан да Коста отпрессовал для себя шайбу в чужой зоне и из-за ворот выложил на «пятак» Павлу Кудрявцеву. Бросок как бы не получился, шайбу как бы просочилась через амуницию вратаря и оказалась в сантиметрах перед целью. Павел успел помочь ей туда попасть.

Вот тут-то на радостях бдительность нашего «бронепоезда» дала трещину. Едва ли не первая атака сочинцев стала с результатом на табло. Ладно бы только на табло! Так еще и прессинг куда-то исчез до самого перерыва. И в большинстве ничего не получается.

Похожая ситуация произошла и во 2-м периоде... Вновь большинство в ноль. Не получается точный бросок у Николая Коваленко при выходе «два в один». Еще одно большинство проходит безрезультатно. Но на последней его секунде атаку Дениса Алексеева поддерживает Артур Каюмов и уже при открытой «калитке» штрафников, добивая неудачно отбитую шайбу, вновь выводит «бронепоезд» вперед – 2:1.

Удивительно, но повторяется и «трещина» первого периода, позволяющая хозяевам перехватить инициативу. Хоть и говорят, что инициатива наказуема, но вновь пострадал «бронепоезд».

Только в 3-ем периоде «бронепоезд» действовал без сучки и задоринки. На 45-й минуте Кудрявцев прессанул на чужой синей линии, а шайба досталась Алексееву, который вышел с ней на ударную позицию и продырявил вратаря.

Но теперь уже «бронепоезд» раскатился, а не расслабился. Через пару минут Алексеев почти повторил выход на ту же ударную позицию, но для Коваленко, который сначала уложил защитника, а затем поразил дальний угол ворот – 4:2.

Игра, вроде, сделана. Но это еще не конец. Прорыв Магнуса Пяярви защитник прерывает на назначение штрафного броска, который финский швед блестяще реализует. Остается пожалеть, что такое не получилось у Магнуса в прошлой игре. Очень бы кстати было.

А пока «бронепоезд» набирает два важных очка и приближается к плотной группе конкурентов за более выгодные позиции на плей-офф.

«Сочи» - «Локомотив» - 2:5 (1:1; 1:1;0:3)

ИСТОЧНИК KP.RU