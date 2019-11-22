2019-11-22T17:40:35+03:00
Общество

«Взрывается мозг». Жителей многоэтажки в Ярославле хотят заставить платить за теплые полы соседа

Странное объявление появилось в подъезде дома на улице Ранняя
Полина Вачнадзе
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В этом месяце за отопление нужно будет отдать на 1000 рублей больше. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтактеВ этом месяце за отопление нужно будет отдать на 1000 рублей больше. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте
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Жителям 217 квартир дома на улице Ранняя, что на Резинотехнике, сообщили – в этом месяце за отопление нужно будет отдать на 1000 рублей больше, потому что оплата пойдет не по счетчику, а по нормативам. Причина: кто-то из соседей сделал себе теплые полы, которые подсоединил к крану с горячей водой.

- При прочтении взрывается мозг! В подвале нашего дома установлен счетчик на отопление. Мы пытаемся понять, как вода и отопление связаны, если отопление рассчитывается по гикакалориям, вода – по литражу, а энергоресурсы тут вообще не при чем. Кто хочет наварить 217 тысяч рублей на жителях дома: совет дома или управляющая компания, - спрашивает у подписчиков группы «Жесть Ярославля» жительница дома.

Как указано в объявлении, ежесуточно сверх норматива расходуется до 20 кубическим метров горячей воды.

- Если не прекратится воровство энергоресурсов, совет дома с представителями управляющей компании и участковым будут обследовать все квартиры, - говорится в письме, которое подписано советом дома.

В комментариях ярославцы обратили внимание на один важный момент – водяные полы в многоэтажных домах запрещены.

- Их, конечно, можно сделать, но это будут очень рисковые люди! Да и к тому же система таких полов замкнутая, по сути, это только теплопотери, а не расход, - пишет Алексей Александрович.

Комментарий к посту оставил глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов:

- В вашем доме выявлен факт несанкционированного потребления теплоносителя. Это может быть вызвано либо сливом теплоносителя из системы отопления, либо, действительно, забором в целях обеспечения функционирования системы «теплый пол». Обследование проводилось управляющей организацией 20.11.2019 и данный факт установлен. В настоящий момент управляющей организацией совместно с активом дома устанавливается источник слива теплоносителя (потребителя, который незаконно осуществляет потребление). Аналогичная ситуация имела место в вашем доме в октябре-ноябре 2018 года. Из-за указанного потребителя увеличивается нагрузка потребления, что влияет на стоимость оказываемых вам услуг по теплоснабжению. Учитывая, что в вашем доме открытая система теплоснабжения, т.е. теплоноситель подается одновременно как на нужды ГВС, так и на отопление, и установлен ОДПУ потребления тепловой энергии, поэтому учитывается расход теплоносителя в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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