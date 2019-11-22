2019-11-22T16:46:18+03:00
Общество

«Мы не оказываем платных услуг». Ярославские спасатели предупредили, что под их видом могут орудовать мошенники

Они представляются сотрудниками МЧС и берут деньги за услуги
Полина Вачнадзе
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Если же люди в форме требуют с вас деньги, сообщите в правоохранительные органы.Если же люди в форме требуют с вас деньги, сообщите в правоохранительные органы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ярославской области предупреждает, что под видом сотрудников ведомства могут орудовать не чистые на руку люди.

- Мошенники могут представиться сотрудниками МЧС или других ведомств, предлагать оказание платных услуг. Например, в квартиру могут прийти «сотрудники МЧС» для проверки вентиляции, «выявив нарушения», они порекомендуют заменить ее за определенную сумму. Также могут предложить установку пожарной сигнализации или дымовых датчиков, предложить скидку пенсионерам, - пишет ведомство.

Некоторые злоумышленники пошли еще дальше, правда, до Ярославской области не дошли. «Предприниматели» устраивали масштабные проверки пожарной безопасности в торговых центрах, запугивали штрафами, навязывали свои услуги, в том числе и обещая решить все вопросы.

Сотрудники МЧС России платных услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки и прочее не оказывают. Все работы проводятся безвозмездно. Если же люди в форме требуют с вас деньги, сообщите в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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