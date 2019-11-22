2019-11-22T16:38:32+03:00
Общество

Администрация Рыбинска запретила горожанам выход на лёд водоемов

Запрет действует с 15 ноября
Полина ЗАЙЦЕВА
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Даже 15 минут, проведённые в воде, могут нанести здоровью человека серьезный вред.Даже 15 минут, проведённые в воде, могут нанести здоровью человека серьезный вред.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске вступил в силу запрет выхода на лёд водоемов. В период образования ледяного покрова выходить на него особенно опасно. Запрет действует в городе с 15 ноября.

- Спасатели обращаются к любителям зимней рыбалки с просьбой не подвергать свою жизнь опасности, - добавили в пресс-службе администрации Рыбинска. - А родителям несовершеннолетних рекомендуют провести воспитательную работу с детьми с целью предупреждения несчастных случаев.

Тонкий лёд отругивается без предварительного потрескивания. Даже 15 минут, проведённые в воде, могут нанести здоровью человека серьезный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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