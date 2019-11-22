Администрация Рыбинска запретила горожанам выход на лёд водоемов
В Рыбинске вступил в силу запрет выхода на лёд водоемов. В период образования ледяного покрова выходить на него особенно опасно. Запрет действует в городе с 15 ноября.
- Спасатели обращаются к любителям зимней рыбалки с просьбой не подвергать свою жизнь опасности, - добавили в пресс-службе администрации Рыбинска. - А родителям несовершеннолетних рекомендуют провести воспитательную работу с детьми с целью предупреждения несчастных случаев.
Тонкий лёд отругивается без предварительного потрескивания. Даже 15 минут, проведённые в воде, могут нанести здоровью человека серьезный вред.
ИСТОЧНИК KP.RU