Ярославец буянил в отделении почты

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-22T16:04:50+03:00

Во время конфликта никто из посетителей не пострадал, на работе почты ситуация никак не отразилась. Фото: Мария ЛЕНЦ

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ЧП произошло сегодня днем в отделении почты на проспекте Авиаторов. Туда ворвался взбешенный мужчина, кричал на сотрудников матом, кидался предметами, а потом ударил начальника отделения и убежал. Почтовики нажали тревожную кнопку, но когда приехали сотрудники ЧОПа, дебошира уже и след простыл.

Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе Управления ФПС по Ярославской области.

- В почтовое отделение обратилась женщина, она хотела получить заказные письма, адресованные юридическому лицу. В связи с тем, что у представителя организации не было доверенности, ей правомерно отказали в выдаче корреспонденции. Спустя некоторое время в отделение пришел владелец компании, - пояснили в ведомстве. – Мы после случившегося обратились в полицию.

Личность дебошира уже установлена, степень наказания будет зависеть от того, какие травмы получила начальник отделения. Сейчас проводится проверка.

Во время конфликта никто из посетителей не пострадал, на работе почты ситуация никак не отразилась.

ИСТОЧНИК KP.RU