2019-11-22T15:44:20+03:00
Общество

Центральный банк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»

Как вкладчикам вернуть свои сбережения?
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Всю информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05.Всю информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня Центральный банк РФ отозвал лицензию у Кредпромбанка». По величине своих активов он занимал 344 место в банковской системе страны.

- Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что «Кредпромбанк» допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, - сообщается на сайте ЦБ. – Также банк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Так как «Кредпромбанк» является участником системы страхования вкладов, деньги будут возращены владельцам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей.

Выплаты производятся Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Всю информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Взрывается мозг». Жителей многоэтажки в Ярославле хотят заставить платить за теплые полы соседа
«Мы не оказываем платных услуг». Ярославские спасатели предупредили, что под их видом могут орудовать мошенники
Администрация Рыбинска запретила горожанам выход на лёд водоемов
Ярославец буянил в отделении почты
Под Ярославлем нашли большую свалку со строительными отходами
Ярославцы сначала не дают делать капитальный ремонт, а потом жалуются на потекшие батареи
Несколько дней пыталась залечить переломанное лицо. В Ярославле ревнивый мужчина покалечил подругу
В Ярославле мошенники обманули покупателей автомобилей на 13 миллионов рублей
В Ярославле изменится расписание двух автобусов
В пожаре в Переславле погиб пожилой мужчина
Порядок прохождения медкомиссии для получения водительских прав не изменится до 1 июля
По новому участку улицы Панина будет ходить автобус
В Ярославской области вышли на маршруты почти все автобусы, подаренные Москвой
Люди прошли мимо. Полиция разыскивает мужчину, напавшего в подъезде на ярославца
Тутаевец пытался всучить полицейским взятку
В Ярославской области с колонки сельхозпредприятия слили более 300 литров топлива