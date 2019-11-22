Центральный банк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-22T15:44:20+03:00

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Сегодня Центральный банк РФ отозвал лицензию у Кредпромбанка». По величине своих активов он занимал 344 место в банковской системе страны.

- Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что «Кредпромбанк» допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, - сообщается на сайте ЦБ. – Также банк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Так как «Кредпромбанк» является участником системы страхования вкладов, деньги будут возращены владельцам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей.

Выплаты производятся Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Всю информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05.

ИСТОЧНИК KP.RU