Под Ярославлем нашли большую свалку со строительными отходами

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-22T15:23:36+03:00

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Сюда вывезли бетонные плиты, балки и прочий строительный хлам. По словам эксперта комитета экологического надзора, на территории около тысячи кубометров отходов. Если виновников не найдут, то ликвидировать свалку придется собственнику земли, на которой ее устроили.

С сентября прошлого года изменился алгоритм действий по ликвидации таких вот полигонов с отходами. К работам должен привлекаться регоператор по обращению с ТКО, но за счет собственников захламленного участка. Ранее за все отвечал только собственник и не редко отходы просто закапывались на той же территории.

В этом году за организацию свалок к административной ответственности привлекли 87 граждан и организаций, наложено штрафов на 1,6 миллиона рублей.

Ярославцы тоже могут сообщать о несанкционированных полигонах на электронную почту doosp@yarregion.ru и по телефонам горячей линии 8(4852)400-230. Необходимо приложить фото или видео выгрузки отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU