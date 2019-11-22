Несколько дней пыталась залечить переломанное лицо. В Ярославле ревнивый мужчина покалечил подругу
Женщина обратилась в больницу, и злодеяния ее ухажера раскрылись
Женщина хотела скрыть случившееся, но не смоглаФото: Евгения ГУСЕВА
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В одну из ярославских больниц обратилась женщина с переломанным лицом. Страшные травмы она пыталась несколько дней залечить сама, но не смогла – с кровоподтеками, ушибами и переломами она пришла за квалифицированной помощью. Медики тут же обратились в полицию.
Оказалось, женщина пострадала от рук ревнивого друга. 50-летний мужчина, который избил её, уже несколько раз бывал за решеткой.
Полицейские завели на него уголовное дело за причинение средней тяжести вреда здоровью. Ревнивцу грозит до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU