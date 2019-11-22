В Ярославле мошенники обманули покупателей автомобилей на 13 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-22T13:52:33+03:00

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В Ярославле завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленники умудрились обмануть 15 доверчивых ярославцев на сумму более 13 миллионов рублей.

Следствием установлено, что двое жителей областного центра предлагали людям купить у них легковые автомобили по сниженным ценам. Суммы запрашивали разные: от 299 тысяч рублей до 2,3 миллиона. При этом, как поясняет пресс-служба регионального УМВД, большую часть денег мошенники клали себе в карман, и даже не собирались передавать покупателям машины. Кому-то все же повезло – чтобы привлечь новых клиентов, злоумышленник периодически имитировали бурную предпринимательскую деятельность и действительно продавали машины... Которые приобретались на деньги других покупателей.

Правда, проработала такая схема не очень долго, всего шесть месяцев – с ноября 2014 по апрель 2015 года. Но за это время без своих кровных остались 15 жителей Ярославля. В общей сложности они отдали мошенникам 13 миллионов рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU