В Ярославле изменится расписание двух автобусов

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-22T12:44:57+03:00

По новому графику будут хоть маршруты №12 и №22

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Изменения начнут действовать со 2 декабря и коснутся автобусов двух маршрутов №12 «Нижний поселок – Торговый переулок» и №22 «ЯМЗ – Нижний поселок». Изменится расписание движения в будние дни.

Расписание автобуса №12:

- начало движения от остановки «Торговый переулок» - в 07.19,

- окончание движения от остановки «Нижний поселок» - в 20.21, от остановки «Торговый переулок» - в 19.47.

Расписание автобуса №22:

- начало движения от остановки «ЯМЗ» - в 05.41,

- окончание движения от остановки «ЯМЗ» - в 24.02, от остановки «Нижний поселок» - в 23.31.

ИСТОЧНИК KP.RU