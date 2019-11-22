В Ярославле изменится расписание двух автобусов
По новому графику будут хоть маршруты №12 и №22
Изменится расписание движения в будние дни.Фото: Мэрия Ярославля
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Изменения начнут действовать со 2 декабря и коснутся автобусов двух маршрутов №12 «Нижний поселок – Торговый переулок» и №22 «ЯМЗ – Нижний поселок». Изменится расписание движения в будние дни.
Расписание автобуса №12:
- начало движения от остановки «Торговый переулок» - в 07.19,
- окончание движения от остановки «Нижний поселок» - в 20.21, от остановки «Торговый переулок» - в 19.47.
Расписание автобуса №22:
- начало движения от остановки «ЯМЗ» - в 05.41,
- окончание движения от остановки «ЯМЗ» - в 24.02, от остановки «Нижний поселок» - в 23.31.
ИСТОЧНИК KP.RU