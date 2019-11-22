В пожаре в Переславле погиб пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-22T12:09:39+03:00

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Утром в пятницу, 22 ноября, около 7:20 на пульт МЧС поступил сигнал о возгорании на улице Тихонравова. К дому № 88, охваченному огнем, прибыло четыре пожарные машины, со стихией боролись 12 человек. Потребовалось чуть меньше двух с половиной часов, чтобы справиться с пожаром. Пламя полностью уничтожило дом и унесло жизнь хозяина. По предварительным данным, в огне погиб 63-летний мужчина.

Напомним, 20 ноября в деревне Михалевка во время пожара погиб 54-летний мужчина. Пожарные тушили его дом всю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU