Порядок прохождения медкомиссии для получения водительских прав не изменится до 1 июля

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-22T12:08:26+03:00

Три дня ярославцы столяи на морозе, чтобы пройти медосвидетельствование по старой цене

Нововведения будут только в следующем году

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Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и людей, желающих получить права, пока остается прежним. Вчера, 21 ноября, Министерство здравоохранения РФ опубликовало соответствующий приказ под номером 942н.

В нем говорится, вступление в силу изменений Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования отложено до 1 июля следующего года. Так что все справки, выданные ранее, продолжают действовать до указанного в них срока, уточняет Управление ГИБДД по Ярославской области.

Так что три для стояния в очереди в наркологичку, в том числе и по ночам, оказались напрасны.

ИСТОЧНИК KP.RU