Порядок прохождения медкомиссии для получения водительских прав не изменится до 1 июля
Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и людей, желающих получить права, пока остается прежним. Вчера, 21 ноября, Министерство здравоохранения РФ опубликовало соответствующий приказ под номером 942н.
В нем говорится, вступление в силу изменений Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования отложено до 1 июля следующего года. Так что все справки, выданные ранее, продолжают действовать до указанного в них срока, уточняет Управление ГИБДД по Ярославской области.
Так что три для стояния в очереди в наркологичку, в том числе и по ночам, оказались напрасны.
ИСТОЧНИК KP.RU