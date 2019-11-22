В Ярославской области вышли на маршруты почти все автобусы, подаренные Москвой

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-22T11:06:00+03:00

Всего в качестве подарка от правительства Москвы в регион поступило 73 автобуса. ФОТО: правительство Ярославской области

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Всего в качестве подарка от правительства Москвы в регион поступило 73 автобуса. 10 из них будут работать в Ярославле, остальные выйдут на пригородные и междугородние маршруты.

53 машины уже возят пассажиров Переславля, Ярославского, Гаврилов-Ямского, Рыбинского, Некрасовского, Ростовского и Тутаевского районов. 11 автобусов пока на техобслуживании. Весь транспорт оборудован кондиционерами, системами пожаротушения, цифровыми табло.

Перед тем, как принять подарки, их осмотрели специалисты-транспортники. По их заключению, все автобусы находятся в исправном состоянии и отвечают требованиям, которые предъявляют к безопасности и комфорту при перевозке людей.

ИСТОЧНИК KP.RU