В Ярославской области вышли на маршруты почти все автобусы, подаренные Москвой
Всего в качестве подарка от правительства Москвы в регион поступило 73 автобуса. 10 из них будут работать в Ярославле, остальные выйдут на пригородные и междугородние маршруты.
53 машины уже возят пассажиров Переславля, Ярославского, Гаврилов-Ямского, Рыбинского, Некрасовского, Ростовского и Тутаевского районов. 11 автобусов пока на техобслуживании. Весь транспорт оборудован кондиционерами, системами пожаротушения, цифровыми табло.
Перед тем, как принять подарки, их осмотрели специалисты-транспортники. По их заключению, все автобусы находятся в исправном состоянии и отвечают требованиям, которые предъявляют к безопасности и комфорту при перевозке людей.
ИСТОЧНИК KP.RU