Люди прошли мимо. Полиция разыскивает мужчину, напавшего в подъезде на ярославца

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-22T10:50:51+03:00

Если вы располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в раскрытии преступления, сообщите в полицию: 55-55-24 или 02. ФОТО: скрин с видео из соцсетей

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Нападение произошло 20 ноября около 9 часов вечера в подъезде дома на улице Елены Колесовой.

На видео хорошо видно, как двое мужчин входят в подъезд и ждут лифт. Неожиданно тот, что моложе, разворачивается и бьет другого в челюсть. Когда он падает, обшаривает карманы и что-то из них достает.

В этот момент приезжает лифт и из него выходят люди. Нападавший быстро сориентировался и заявил, что лежащий на полу мужчина - цыган, который хотел его обворовать. Люди, жильцы этого подъезда или гости, просто прошли мимо, никак не отреагировав.

Вместе со всеми грабитель выходит из подъезда, но быстро возвращается, чтобы еще раз обшарить карманы и забрать рюкзак пострадавшего. При этом он пару раз ударяет лежащего по лицу, после чего спокойно уходит.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчину, совершившего преступление, ищут. Если вы располагаете какой-либо информацией, которая может помочь в раскрытии данного преступления и розыске злоумышленника, сообщите в полицию: 55-55-24 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU