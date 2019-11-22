2019-11-22T09:51:48+03:00
Общество

Тутаевец пытался всучить полицейским взятку

Теперь вместо одного правонарушения на нем еще и уголовная статья
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники ДПС задержали 39-летнего тутаевца, когда он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял машиной. Мужчина предложил полицейским не заметить это «маленькое недоразумение», а в знак благодарности за это попытался дать взятку – 6450 рублей. Сотрудники ГИБДД предупредили водителя, что это является уголовным преступлением, а потом сообщили об этом в дежурную часть. Факт покушения на дачу взятки был задокументирован, возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

- На всех патрульных машинах Госавтоинспекции установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия сотрудников ДПС и участников дорожного движения. Экипажи обязаны проводить все административные процедуры только в зоне действия регистраторов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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