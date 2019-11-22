В Ярославской области с колонки сельхозпредприятия слили более 300 литров топлива

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-22T09:33:55+03:00

Подозреваемого поймали, но украденное он уже продал

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О том, что сельскохозяйственное предприятие Некрасовского района за одну ночь лишилось 308 литров топлива, в полицию сообщил директор компании.

Ночью неизвестный проник на территорию фирмы, взломал щиток и слил из колонки все топливо, предназначенное для заправки сельхозтехники. Подозреваемого, 18-летнего местного жителя, задержали, но взять с него уже было нечего – топливо он быстро продал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек во всем признался. За ночную вылазку ему грозит штраф, а возможно дело дойдет и до лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU