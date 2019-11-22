2019-11-22T09:17:53+03:00
Общество

В Ярославле повысится штраф за неправильную парковку

Сейчас он составляет от 500 до 2000 рублей
Полина Вачнадзе
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Закрепить автоместо за конкретной квартирой возможно, но за это должны проголосовать две трети собственников домаЗакрепить автоместо за конкретной квартирой возможно, но за это должны проголосовать две трети собственников домаФото: Мэрия Ярославля
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В ноябре вступают в силу поправки, внесенные в закон об административной ответственности региона. В частности, изменится штраф за парковку в неположенных местах.

Сейчас за стоянку там, где нельзя, могут оштрафовать на сумму от 500 до двух тысяч рублей. Изменения кодекса коснутся в основном тех, кто не отреагировал на первый протокол и продолжает парковаться где хочет. В этом случае за свое упрямство придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей.

Дворы многоэтажек – вечное поле битвы автовладельцев между собой.

- Провели повторную проверку двора между домами №9 и №11 по улице Гоголя. Здесь много машин припарковано на газонах при том, что оборудована парковка. Места на ней распределены пополам между двумя домами, однако, жители одного из домов установили блокираторы и ограничили возможность свободной парковки, - рассказал заместитель главы по благоустройству администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Дмитрий Сергеев.

Закрепить автоместо за конкретной квартирой возможно, но за это должны проголосовать две трети собственников дома. Чтобы управляющая компания не демонтировала блокираторы, жильцам нужно как можно скорее решить этот вопрос. Без решения собственников квартир, все цепи, замки, блокираторы и прочие ухищрения, на которые идут водители, чтобы застолбить за собой место, расцениваются как захват территории, порча асфальта и, возможно, даже самоуправство.

О нарушениях ярославцы могут сообщать в администрации районов или в инспекцию административно-технического надзора Ярославской области. К заявлению необходимо приложить фото нарушения с трех сторон, написать дату, время и адрес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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