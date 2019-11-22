В Ярославле загорелся «Альтаир»?

СЕГОДНЯ 00:10 2019-11-22T00:10:10+03:00

В МЧС рассказали, что случилось

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Очевидцы прислали фотографии задымленного торгового центра «Альтаир», который находится в Дзержинском районе. Рядом – пожарные машины и сотрудники МЧС. ЧП произошло примерно в 20.30.

Рассеянный дым обволакивал часть здания, но эвакуированных людей на кадрах не видно.

– Загорелся мусорный контейнер, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Обошлось без жертв. Небольшое возгорание, которое напугало местных жителей, быстро ликвидировали. Теперь Брагино может спать спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU