2019-11-22T00:10:10+03:00
Происшествия

В Ярославле загорелся «Альтаир»?

В МЧС рассказали, что случилось
Екатерина РЯБЦЕВА
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Дым обволакивал часть зданияДым обволакивал часть зданияФото: Роман РЫЖИКОВ
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Очевидцы прислали фотографии задымленного торгового центра «Альтаир», который находится в Дзержинском районе. Рядом – пожарные машины и сотрудники МЧС. ЧП произошло примерно в 20.30.

Рассеянный дым обволакивал часть здания, но эвакуированных людей на кадрах не видно.

– Загорелся мусорный контейнер, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Обошлось без жертв. Небольшое возгорание, которое напугало местных жителей, быстро ликвидировали. Теперь Брагино может спать спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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