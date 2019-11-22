В Ярославле загорелся «Альтаир»?
В МЧС рассказали, что случилось
Дым обволакивал часть зданияФото: Роман РЫЖИКОВ
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Очевидцы прислали фотографии задымленного торгового центра «Альтаир», который находится в Дзержинском районе. Рядом – пожарные машины и сотрудники МЧС. ЧП произошло примерно в 20.30.
Рассеянный дым обволакивал часть здания, но эвакуированных людей на кадрах не видно.
– Загорелся мусорный контейнер, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Обошлось без жертв. Небольшое возгорание, которое напугало местных жителей, быстро ликвидировали. Теперь Брагино может спать спокойно.
ИСТОЧНИК KP.RU