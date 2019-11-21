Прогноз от синоптиков: ярославские ночи будут очень холодными

СЕГОДНЯ 20:42 2019-11-21T20:42:11+03:00

Во время гололеда соблюдайте дистанцию Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Ртуть в термометре упадет до отметки -12 градусов

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Ближайшие дни в регионе ожидается еще большее похолодание.

Ночью температура воздуха понизится до -7… -12 градусов. Днем сохранится такой же минус, солнце спрячется и станет малооблачно. Осадков в виде снега и ледяного дождя не ожидается: метели и снегопады, по прогнозам, наступят через неделю.

Переменный ветер будет не больше 5 метров в секунду. Метеорологическая видимость стабильно хорошая: 6000-9000 метров.

Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте дистанцию, и не забывайте про теплые шапки и варежки.

ИСТОЧНИК KP.RU