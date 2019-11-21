В Рыбинскую колонию пытались передать метадон, спрятанный в арахисе
Наркотик был спрятан в продуктах питания, которые 53-летний житель Ярославской области привез для заключенного ИК-12. Во время обязательного досмотра передачки сотрудники колонии обнаружили 14 свертков в прозрачной полимерной упаковке. Причем наркотик был очень умело спрятан внутри арахиса.
Исследования показали, что вещество, которое хотели таким хитрым образом доставить на территорию исправительного учреждения – метадон, весом в 1,149 грамма.
По другой оперативной информации, поступившей оперативникам, удалось пресечь переброс наркотиков через стену колонии ИК-3 в Угличе. На подходе исправительному учреждению задержали двух мужчин 30 и 29 лет, у одного из них в куртке нашли сверток с героином. Там было 11,8 грамма наркотика.
ИСТОЧНИК KP.RU