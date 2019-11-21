2019-11-21T09:36:02+03:00
Общество

Более 650 домов в Рыбинске сегодня остались без воды

Будет устраняться утечка на водопроводной линии
Полина Вачнадзе
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Без воды сидят 653 дома.Без воды сидят 653 дома.Фото: Полина Вачнадзе
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ГП ЯО «Северный водоканал» сообщил о масштабном отключении воды 21 ноября. Холодного водоснабжения в домах рыбинцев не будет до тех пор, пока не устранят утечки на водопроводной линии диаметром 600 мм на улице Орджоникидзе.

Без холодной воды остались Зачеремушный район, часть Центрального района (Стрелка), район Ягутка, поселки Копаево, Кировский, Ермаково. Гагаринский район перевели на пониженное давление.

В поселках Копаево и Кировский под отключение попали 100 многоквартирных и 335 частных домов, в Ермаково – 10 многоквартирных и 10 частных. Всего же без воды сидят 653 дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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