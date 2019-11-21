На дело с игрушкой. В Ярославле задержали подозреваемого в ограблении офисов микрозаймов

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-21T09:18:46+03:00

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Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Некрасовского района. Уже судимый мужчина подозревается в нескольких разбойных нападениях. По версии следствия, в ноябре этого года он напал на офис микрозаймов в Заволжском районе и, как пояснил сотрудник офиса, угрожая пистолетом, похитил 23 тысячи рублей. Лицо нападавший постарался скрыть: натянут ворот, а на голову накинул капюшон.

Примерно так же действовал преступник и в других местах. На его счету еще несколько офисов микрозаймов и торговые павильоны во Фрунзенском и Ленинском районах Ярославля и в Некрасовском районе.

Сейчас подозреваемый в этих преступлениях задержан. Полицейские нашли у него пистолет. Он оказался игрушкой, но потерпевшие воспринимали его как настоящее оружие. Устанавливается причастность молодого мужчины к пяти аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU