В Ярославле предложили вновь перекрыть Тутаевское шоссе

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-21T09:03:48+03:00

Сейчас вопрос по перекрытию важной магистрали открыт Фото: Мэрия Ярославля

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Очередная проблема возникла с ремонтом многострадального Тутаевского шоссе. Только-только его открыли для проезда и вот снова появились разговоры о закрытии.

Подрядная организация «ЕКС» из-за ремонта сетей на шоссе предложила перекрыть дорогу от улицы Урицкого до Большой Норской. Однако мэр Ярославля Владимир Волков на это не пошел.

- В этом районе проживает большое количество ярославцев и находятся важные социальные объекты. Владимир Волков это предложение не согласовал, - сообщает пресс-служба мэрии города. – Сейчас вопрос по перекрытию важной магистрали открыт.

Власти рассматривают другие варианты, на которых будут обустроены объездные пути и обеспечено достаточное количество общественного транспорта.

- Оговариваемый круг мер должен минимизировать неудобства для жителей при масштабном ремонте Тутаевского шоссе, – говорит пресс-служба. – В рабочую группу по обсуждению вопроса вошли представители ГИБДД, ДГХ и районной администрации.

Напомним, что шоссе ремонтируется по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для движения транспорта оно было открыто 17 ноября, сроки переносили дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU