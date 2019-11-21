«Бронепоезд» впервые в сезоне не выиграл в дополнительное время

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-21T08:49:49+03:00

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Наш «бронепоезд» матч в Москве со спартаковцами начал в точно такой же яростной атаке, которой открывал свои последние победные игры против «Сибири» и «Салавата». Москвичи были просто загнаны в свою зону и там внешне судорожно отбивались. Ворота «Спартака» под непрерывным обстрелом при тотальном преимуществе ярославцев. Но никак не удается забить. Отчасти из-за того, что москвичи, с мостика руководимые «вещим» Олегом, который Знарок, цепко обороняются, но еще и потому, что наши действуют на высочайших скоростях, не всегда в помощь точности.

Безрезультатность наших атак поневоле вызывала тревогу, так как у Знарка команда играет в расчете на использовании чужих ошибок. В первом периоде такие шансы у спартаковцев появлялись не раз. Дважды наш кипер Илья Коновалов выручал, отбивая выходы «один в ноль». При этом было заметно, что помотанным прессингом спартаковцам не хватает сил для завершения контратак. Но на последней минуте сил все же хватило, а Коновалов спасти ворота не смог. Зато сразу после перерыва Степан Санников четким пасом вывел Артема Ильенко на ударную позицию,,. и счет сравнялся.

Казалось, самое неприятное позади и можно развивать успех. Однако предельные скорости 1-го периода, видимо, сказались не только на москвичах. Натиск «бронепоезда» несколько ослаб, что позволило москвичам выровнять игру, а в середине периода после дальнего броска вновь повести в счете. Закрытый трафиком Коновалов не видел момент броска. Еще опасней ситуация для «бронепоезда» стала в начале 3-го периода, когда на первой же минуте за подножку удалили Магнуса Пяярви. Вроде бы, «бронепоезд» удачно отбивался. Оставалось полминуты, но... Реализовав «лишнего» спартаковцы уходят вперед на две шайбы. Более того. Им удается наглухо закрыть наши атаки и почти обезопасить свои ворота. Но только почти. На 54-ой минуте Стефану да Коста удается из угла чужой зоны выскользнуть на «пятак» и мягко катнуть шайбу под дальнюю стойку – гол. Но шайба тут же выкатила из ворот, что дало москвичам хилую надежду на «Гола нет». Однако видео неумолимо развеяло мечты на лучшее – гол. А не последних минутах настоящий триллер.

За удар клюшкой по вратарю при попытке добить шайбу у нас удаляют Григория Денисенко. Довольные численным перевесом спартаковцы не особо усердствуют. Зато наши даже в меньшинстве отчаянно рвутся в атаку, и за две минуты до конца периода атаку Николая Коваленко сбивают толчком в своего вратаря – удаление. И тут, когда через 7 секунд будет большинство, Майк Пелино этого дожидается и снимает вратаря, чтобы играть «шесть против четырех». За минуту до сирены шайбу получает Антон Ландер, который замахом усаживает вратаря на щитки, а сам «с кистей» точно вгоняет диск в «девятку» - 3:3 На еще один подвиг бойцов «бронепоезда» не хватило. Они и так совершили почти невозможное. Ни в овертайме, ни на буллитах никто у нас не смог отличиться. Проиграли. Но все же удалось в первый раз в сезоне получить балл за ничейку в основное время. «Спартак» - «Локомотив» - 4:3 Б(1:0;1:1;1:2;0:0; буллиты 1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU